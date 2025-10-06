Il dietro le quinte di CSI: motivazioni e conseguenze di un cambio di cast. Da oltre due decenni, CSI: Crime Scene Investigation rappresenta una pietra miliare nel panorama delle serie televisive dedicate al crimine e alle indagini forensi. Con il suo debutto avvenuto il 6 ottobre 2000, il serial ha rivoluzionato la percezione del pubblico riguardo alla scienza forense, contribuendo anche alla nascita di altri successi come NCIS. La sua lunga durata, che si estende per 15 stagioni e oltre 330 episodi, ha visto numerosi cambiamenti nel cast e nella storyline. Tra questi, spicca la decisione di sostituire un personaggio chiave attraverso una scelta dettata da dinamiche interne allo show. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché holly gribbs è stata eliminata e sostituita in csi