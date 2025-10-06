Perché ho lasciato lo studio La verità di Luca Telese dopo la rissa in tv con Daniele Capezzone

Mattinata incandescente negli studi di La7, dove la puntata di Omnibus si è trasformata in un vero e proprio ring televisivo. Protagonisti dello scontro, i giornalisti Luca Telese e Daniele Capezzone, divisi da posizioni inconciliabili sul tema del genocidio in corso a Gaza e sulla recente missione della Global Sumud Flotilla. Il dibattito, acceso sin dai primi minuti, è progressivamente degenerato fino a culminare con l’abbandono plateale del talk da parte di Telese, esasperato dai toni e dalle accuse del collega. L’origine dello scontro è stata la presenza in collegamento dell’europarlamentare di Avs, Benedetta Scuderi, da poco rientrata in Italia insieme a Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Partito Democratico, dopo l’intervento delle autorità israeliane che avevano bloccato la Flotilla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

