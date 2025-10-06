Roberto Occhiuto vince nettamente le elezioni regionali anticipate e si conferma presidente della Regione. Il presidente uscente si era dimesso il 30 luglio scorso, dopo l’avviso di garanzia per corruzione, con l’obiettivo legittimo di non farsi rosolare com’era accaduto ai suoi predecessori. Una mossa abile e intelligente che ha trovato il centrosinistra impreparato. Ma rispetto al 2021 tante cose sono cambiate. E Occhiuto ha vinto con una percentuale superiore a quella di quattro anni prima. L’effetto Meloni. Ad ottobre 2021 FdI era ancora un partito in nuce. E prese circa l’8%. Oggi ha trascinato l’intera coalizione grazie all’effetto Meloni che ha avuto una sua traccia indelebile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Perché ha vinto Occhiuto e la sfida che attende la Calabria nel prossimo quinquennio