Perché Benedetta Parodi ha lasciato Bake Off Italia? La verità è molto diversa da come appare!
Il pubblico affezionato di Bake Off Italia è rimasto spiazzato: dopo dodici stagioni, Benedetta Parodi non è più al timone dello show. Al suo posto, da settembre 2025, è arrivata Brenda Lodigiani, affiancata da Iginio Massari, per dare una nuova impronta alla trasmissione di Real Time. Se in apparenza il cambio alla conduzione è stato raccontato come una scelta condivisa, un semplice passaggio di testimone, emergono ora retroscena ben diversi. Secondo quanto rivelato da Chi, l’addio della storica conduttrice non sarebbe stato così sereno come comunicato ufficialmente. Benedetta Parodi fuori da Bake Off Italia: cosa c’è dietro?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: perch - benedetta
Il 12 e il 13 Ottobre voterò per le elezioni regionali Benedetta Muracchioli perché rappresenta competenza, entusiasmo, determinazione, serietà e concretezza. Voterò Benedetta perché merita la nostra fiducia. Vai su Facebook
Riconciliazione è una parola benedetta perché ci permette di chiedere scusa per ogni sbaglio che abbiamo fatto, e ricominciare. - X Vai su X
“Non l’ha presa bene”: il retroscena su Benedetta Parodi e il suo addio in tv - Indubbiamente tra i volti maggiormente amati della tv c'è quello di Benedetta Parodi, protagonista di un curioso retroscena lavorativo. Scrive donnaglamour.it
Benedetta Parodi sostituita da Brenda Lodigiani a "Bake Off", il retroscena: «Addio non consensuale, non l'ha presa bene» - Il programma nel quale aspiranti pasticceri si sfidano a suon di dolci creativi, è stato affidato a ... Secondo msn.com