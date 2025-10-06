Perché Benedetta Parodi ha lasciato Bake Off Italia? La verità è molto diversa da come appare!

Il pubblico affezionato di Bake Off Italia è rimasto spiazzato: dopo dodici stagioni, Benedetta Parodi non è più al timone dello show. Al suo posto, da settembre 2025, è arrivata Brenda Lodigiani, affiancata da Iginio Massari, per dare una nuova impronta alla trasmissione di Real Time. Se in apparenza il cambio alla conduzione è stato raccontato come una scelta condivisa, un semplice passaggio di testimone, emergono ora retroscena ben diversi. Secondo quanto rivelato da Chi, l’addio della storica conduttrice non sarebbe stato così sereno come comunicato ufficialmente. Benedetta Parodi fuori da Bake Off Italia: cosa c’è dietro?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

