Con l’arrivo dell’autunno tornano i toni scuri e avvolgenti, che dominano non solo il guardaroba, ma anche la manicure. Dopo stagioni dedicate ai colori pastello e ai nude naturali, le unghie si vestono di nuance profonde, misteriose e sofisticate. Unghie blu notte, in sintonia con le notti autunnali che si allungano sempre di più. Manicure d’autunno: il blu notte, chic e originale. La tendenza dark è ormai una certezza: dalle passerelle internazionali allo street style, le mani diventano protagoniste di look dallo stile deciso e contemporaneo. Tuttavia, il classico nero, simbolo indiscusso di eleganza e ribellione, quest’anno cede il suo trono a un nuovo protagonista: il blu notte. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per le unghie, il blu notte è il nuovo nero