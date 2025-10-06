Per le unghie il blu notte è il nuovo nero
Con l’arrivo dell’autunno tornano i toni scuri e avvolgenti, che dominano non solo il guardaroba, ma anche la manicure. Dopo stagioni dedicate ai colori pastello e ai nude naturali, le unghie si vestono di nuance profonde, misteriose e sofisticate. Unghie blu notte, in sintonia con le notti autunnali che si allungano sempre di più. Manicure d’autunno: il blu notte, chic e originale. La tendenza dark è ormai una certezza: dalle passerelle internazionali allo street style, le mani diventano protagoniste di look dallo stile deciso e contemporaneo. Tuttavia, il classico nero, simbolo indiscusso di eleganza e ribellione, quest’anno cede il suo trono a un nuovo protagonista: il blu notte. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: unghie - notte
Se pensiamo alla strada che ha fatto REMI' qui al Canile Rifugio 281 crediamo che sia quello che si merita di più una famiglia. Abbandonato davanti al nostro cancello di notte e ritrovato al mattino urlante, disperato, le sue unghie erano così lunghe che sembr Vai su Facebook
Unghie blu notte, la nail art preferita dell’autunno 2024 - Invece delle classiche tonalità autunnali come marroni e ambra, ha scelto un blu navy intenso, che alla luce quasi sembra nero. quotidiano.net scrive
La manicure del mese di ottobre: le unghie blu notte di Hailey Bieber e altre ispirazioni autunnali da star - Come sempre, le ispirazioni arrivano dalle più famose, tra le prime a interpretare e fare proprie le tendenze viste in passerella. Scrive vanityfair.it