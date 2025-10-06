Per lavori chiusure notturne su alcune tratte della A1 e A30

Tempo di lettura: 5 minuti Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli: Caserta sud; in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere. Sulla A30 Caserta-Salerno, invece, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Per lavori chiusure notturne su alcune tratte della A1 e A30

In questa notizia si parla di: lavori - chiusure

A23, chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie

Sospensioni idriche in Irpinia: lavori e chiusure in diversi comuni

Lavori lungo l'autostrada A14, chiusure notturne al casello di Rimini Sud

CHIUSURE AUTOSTRADALI (3 ottobre 2025 – 12 ottobre 2025) DA15 S. STEFANO – LA SPEZIA e viceversa Per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dello scatolare Lunense, continuerà fino al gi Vai su Facebook

Lavori notturni sulle autostrade A8 e A9: chiusure e deviazioni fino a sabato - Interventi di manutenzione del verde e della pavimentazione tra Lainate, Castellanza, Busto Arsizio e Gallarate ... laprovinciadivarese.it scrive

Chiusure Notturne e Lavori sulle Autostrade Toscane: Tutti i Dettagli su A11 e A1 - Importanti lavori di manutenzione e pavimentazione interesseranno nei prossimi giorni alcuni tratti delle principali autostrade della Toscana, con ... Riporta gonews.it