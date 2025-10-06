Peppe Iodice in scena al Massimo con Ho visto Maradona

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 27 novembre alle ore 21 si terrà lo spettacolo teatrale di Peppe Iodice dal titolo “Ho visto Maradona”.Un live show unico, scritto con Francesco Burzo e Marco Critelli, con la partecipazione di Salvatore Catanese e la regia di Francesco Mastandrea. Uno spettacolo tra risate ed emozioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: peppe - iodice

Osimhen, arriva la 'telefonata' di Peppe Iodice: "Ma noi precisamente che ti abbiamo fatto?" | VIDEO

Cardarelli, cresce la risposta alla campagna sangue ma mancano i gruppi rari: l’appello (ironico) di Peppe Iodice sui social

‘Essere del Sud’: il 13 agosto Peppe Iodice ad Atrani

Teatro Cilea di Napoli, il programma 2025/26: tutti gli spettacoli - Peppe Iodice, in un incontro con l'aldilà, torna con rivelazioni comiche e verità nascoste, guidato da figure come il "Piede Oro". Da ilmattino.it

Undici spettacoli per ridere ed emozionarsi: ecco la stagione del Teatro Cilea - C'è tutto questo nel nuovo cartellone del Teatro Cilea con una programmazione all'insegna delle emozioni. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Peppe Iodice Scena Massimo