Peppa Pig e i DinsiemE incontrano i fan a Parco Da Vinci
Sabato 12 ottobre, al Parco da Vinci di Fiumicino i piccoli visitatori e le loro famiglie potranno incontrare Peppa Pig e i DinsiemE.Meet and Greet con Peppa PigAl Parco Da Vinci, Peppa incontrerà – nei pressi dello store Doreca dalle 10.30 alle 12.30 e di quello Toys dalle 15.30 alle 16.30 - i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: peppa - dinsieme
Firmacopie e Showcase con i DinsiemE a #CentroSicilia! Domenica 5 Ottobre, ore 11.00 Assisti al loro show e scopri il nuovo libro “Storie in 5 minuti per sognare insieme a Erick e Dominick” ? Evento gratuito – Per il firmacopie ritirare il pass presso Vai su Facebook