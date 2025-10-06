Pensoni stop aumento età pensionabile? Sì ma NON per tutti ecco chi vi rientrerà

Le notizie che ci apprestiamo a riportare oggi sul fronte pensioni sembrerebbero non essere affatto rosee ed in linea con le aspettative, ma soprattutto con le promesse fatte dall’esecutivo. In primis sembrerebbe che nel documento programmatico di finanza pubblica non vi sia il tema pensioni, come evidenzia Il Messagero, considerando che si tratta dell’impianto della prossima Legge di Bilancio ovviamente non fa presagire nulla di buono. Inoltre non si fa cenno alla promessa fatta dal sottosegretario al Lavoro di stoppare per tutti l’aumento dei tre mesi sull’età pensionabile, dunque con alte probabilità, non sarà mantenuta. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

