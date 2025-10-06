Pensoni stop aumento età pensionabile? Sì ma NON per tutti ecco chi vi rientrerà
Le notizie che ci apprestiamo a riportare oggi sul fronte pensioni sembrerebbero non essere affatto rosee ed in linea con le aspettative, ma soprattutto con le promesse fatte dall’esecutivo. In primis sembrerebbe che nel documento programmatico di finanza pubblica non vi sia il tema pensioni, come evidenzia Il Messagero, considerando che si tratta dell’impianto della prossima Legge di Bilancio ovviamente non fa presagire nulla di buono. Inoltre non si fa cenno alla promessa fatta dal sottosegretario al Lavoro di stoppare per tutti l’aumento dei tre mesi sull’età pensionabile, dunque con alte probabilità, non sarà mantenuta. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
In questa notizia si parla di: pensoni - stop
Pensoni, stop aumento età pensionabile? Sì ma NON per tutti, ecco chi vi rientrerà
Pensioni, stop selettivo ai tre mesi in più solo per il 3% dei lavoratori. Ecco chi sono - X Vai su X
Tre mesi in più per andare in pensione se non hai 64 anni nel 2027. Altro che stop Fornero https://www.blitzquotidiano.it/economia/pensioni-tre-mesi-in-piu-per-andare-in-pensione-se-non-hai-64-anni-nel-2027-altro-che-stop-fornero-3745570/ - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, stop all’aumento dell’età: 3 mesi in più congelati solo per chi ha già 64 anni. La mossa per ridurre platea e costi - Pensioni, nel 2027 scatta l'aumento dell'età per smettere di lavorare. affaritaliani.it scrive
Pensioni, dall’aumento dell’età a opzione donna e quota 103: le ipotesi in manovra - Con questa formula, rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un intervento sull’adeguam ... Scrive msn.com