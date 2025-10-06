Pensioni spunta ipotesi aumento di tre mesi congelato dal 2027 | chi ci guadagna e chi ci perde

La Lega promette di fermare del tutto l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, ma le coperture da 3 miliardi l'anno restano incerte. I tecnici valutano intanto soluzioni più limitate, come uno stop temporaneo di tre mesi all’aumento previsto nel 2027, che tuttavia rischia di lasciare fuori chi non avrà compiuto 64 anni entro quella data. Per le opposizioni è "un'inganno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

