Pensioni spunta ipotesi aumento di tre mesi congelato dal 2027 | chi ci guadagna e chi ci perde
La Lega promette di fermare del tutto l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, ma le coperture da 3 miliardi l'anno restano incerte. I tecnici valutano intanto soluzioni più limitate, come uno stop temporaneo di tre mesi all’aumento previsto nel 2027, che tuttavia rischia di lasciare fuori chi non avrà compiuto 64 anni entro quella data. Per le opposizioni è "un'inganno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pensioni - spunta
Pensioni, chi può uscire a 64 anni: spunta l’ipotesi Tfr
Cedolino pensioni di ottobre, spunta il rimborso: come vederlo
? Età, quote, requisiti e contributi: ecco la soluzione studiata dal Ministero del Lavoro. Ma c'è un'ipotesi alternativa: l'aumento di un mese per tutti dal 2027 Leggi l'articolo #Pensioni Vai su Facebook
Pensioni, spunta ipotesi aumento di tre mesi congelato dal 2027: chi ci guadagna e chi ci perde - La Lega promette di fermare del tutto l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, ma le coperture da 3 miliardi l'anno restano incerte ... Riporta fanpage.it
Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare ... Come scrive tg24.sky.it