Roma – Saranno direttamente i leader del governo e della maggioranza a dover sciogliere i principali nodi della manovra da 16 miliardi per il 2026: l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali, la nuova rottamazione, il taglio dell’Irpef per i cedi medi, il possibile contributo delle banche. Lo faranno mercoledì 8 ottobre a Palazzo Chigi, quando Giorgia Meloni incontrerà Matteo Salvini e Antonio Tajani, avendo a fianco il custode della cassa, Il ministro Giancarlo Giorgetti, che appare sempre più intenzionato a conquistare il target di un rapporto deficit-Pil sotto il 3 per cento. Il che lo pone, inevitabilmente, nel ruolo del poliziotto “cattivo” rispetto alle richiese degli azionisti della coalizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni, rebus manovra: l’aumento dell’età, l’ultima porta d’uscita per i 64enni, gli “scalini” e l’incubo rinvio per 170mila