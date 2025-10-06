Pensioni rebus manovra | l’aumento dell’età l’ultima porta d’uscita per i 64enni gli scalini e l’incubo rinvio per 170mila
Roma – Saranno direttamente i leader del governo e della maggioranza a dover sciogliere i principali nodi della manovra da 16 miliardi per il 2026: l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali, la nuova rottamazione, il taglio dell’Irpef per i cedi medi, il possibile contributo delle banche. Lo faranno mercoledì 8 ottobre a Palazzo Chigi, quando Giorgia Meloni incontrerà Matteo Salvini e Antonio Tajani, avendo a fianco il custode della cassa, Il ministro Giancarlo Giorgetti, che appare sempre più intenzionato a conquistare il target di un rapporto deficit-Pil sotto il 3 per cento. Il che lo pone, inevitabilmente, nel ruolo del poliziotto “cattivo” rispetto alle richiese degli azionisti della coalizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
