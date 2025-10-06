Pensioni l' aumento dell' età verrà congelato ma non per tutti
Tra le misure che potrebbe trovare spazio nella prossima manovra c'è anche lo stop all'aumento automatico di tre mesi per l'età pensionistica, che dovrebbe scattare nel 2027. Il costo è elevato e il governo, che non ne ha fatto cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), sta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Pensioni 2027, aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi: nessun blocco possibile, ecco perché
Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all’attacco: “Stop all’aumento dell’età”. Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori
In Argentina protestano i disabili, Milei blocca aumento pensioni
Pensioni, aumento di tre mesi congelato ma non a tutti. L'ipotesi: solo con 64 anni nel 2027
Le pensioni italiane restano un terreno di battaglia. Cesare Damiano spiega perché bloccare l'aumento di tre mesi sull'età pensionabile sia cruciale per garantire equilibrio e sostenibilità del sistema. Nella rubrica "10 minuti con Cesare Damiano" a cura di So
Pensioni, aumento di tre mesi congelato ma non a tutti - Lo stop all'aumento di tre mesi dell'età per andare in pensione, che scatterebbe tra due anni automaticamente, verrà congelato. Da ansa.it
Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare ... tg24.sky.it scrive