Pensioni l' aumento dell' età verrà congelato ma non per tutti

Tra le misure che potrebbe trovare spazio nella prossima manovra c'è anche lo stop all'aumento automatico di tre mesi per l'età pensionistica, che dovrebbe scattare nel 2027. Il costo è elevato e il governo, che non ne ha fatto cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), sta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pensioni 2027, aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi: nessun blocco possibile, ecco perché

Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all’attacco: “Stop all’aumento dell’età”. Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori

In Argentina protestano i disabili, Milei blocca aumento pensioni

pensioni aumento et224 verr224Pensioni, aumento di tre mesi congelato ma non a tutti - Lo stop all'aumento di tre mesi dell'età per andare in pensione, che scatterebbe tra due anni automaticamente, verrà congelato. Da ansa.it

pensioni aumento et224 verr224Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare ... tg24.sky.it scrive

