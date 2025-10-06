Pensioni la beffa per 170mila | chi dovrà restare al lavoro tre mesi in più
Il rischio è quello di una vera e propria beffa. Gli esclusi potrebbero essere 170mila, lavoratori per i quali il governo – infrangendo le sue stesse promesse – non riuscirebbe a scongiurare l’innalzamento di tre mesi dell’età anagrafica e dei requisiti contributivi che scatteranno dal 2027 per andare in pensione. Sterilizzare l’aumento di tre mesi, per Giancarlo Giorgetti, è un obiettivo più volte dichiarato. Ma le risorse a disposizione scarseggiano e il rischio di un intervento parziale è ora molto concreto. Pensioni, rischio beffa: ecco chi potrebbe restare escluso dal congelamento di tre mesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: pensioni - beffa
Smetti di giocare, ti chiudi e la beffa è inevitabile .Cose già viste e riviste, ma non impareremo mai. #Rassegnato Vai su Facebook
Pensioni minime con tanto di beffa. Ma lo Spi fa recuperare 600mila euro - La Spezia, 13 aprile 2017 – Quattordicesime non riconosciute, assegni familiari, supplementi e maggiorazioni dovuti ma mai conteggiati nell’importo mensile delle pensioni (quelle da 750 euro in giù), ... Da lanazione.it