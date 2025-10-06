Pensioni il governo litiga sull' aumento dell' età | Va congelato per tutti
Un nuovo fronte agita il governo Meloni. Sulle pensioni ogni partito della maggioranza ha le sue ricette e la sintesi non è cosi semplice. Il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfb) licenziato recentemente in Consiglio dei ministri fa cenno allo stop all'aumento automatico di tre mesi. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: pensioni - governo
La costosa indecisione fiscale del governo sulle pensioni
Parità di genere, la vicesindaca insorge: "Donne costrette al part-time e con pensioni inferiori. Il Governo agisca"
Parità di genere, la vicesindaca insorge: "Donne costrette al part-time e con pensioni inferiori. Il Governo agisca"
? Tutte le ipotesi allo studio del Governo. Via dal lavoro solo se si hanno 64 anni nel 2027 Leggi l'articolo #Pensioni Vai su Facebook
Pensioni, Cigna (Cgil): dal governo promesse disattese. Occorre aprire un cantiere sulla previdenza, di @tomnutarelli - X Vai su X
Pensioni, aumento di tre mesi congelato ma non a tutti - Lo stop all'aumento di tre mesi dell'età per andare in pensione, che scatterebbe tra due anni automaticamente, verrà congelato. Segnala ansa.it
Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, ipotesi stop all’aumento dell’età ma non per tutti: chi potrebbe interessare ... Secondo tg24.sky.it