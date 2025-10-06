Pensioni chi dovrà restare al lavoro tre mesi in più nel 2027 e perché | ecco come funziona il blocco dell' aumento dell' età

Pensioni, sono circa 170mila i lavoratori che rischiano di rimanere al lavoro tre mesi in più nel 2027 perché non rientrano nel blocco dello scalino - nell'ipotesi che.

Negli ultimi trent’anni, le pensioni medio-alte in Italia hanno perso oltre un quarto del loro valore reale, con una svalutazione che ha bruciato, di fatto, l’equivalente di un anno intero di assegno. A denunciarlo il studio di Itinerari Previdenziali con CIDA, pre Vai su Facebook

