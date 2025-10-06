Penna e Camera | l’omaggio a Pasolini Locandine quadri giornali libri e foto
Cinquant’anni dalla morte, e Melzo omaggia Pier Paolo Pasolini, "un artista e uomo che esercita un fascino senza tempo. E che ‘parla’ anche alle giovani generazioni". Si intitola “Penna e Camera – Viaggio nell’universo creativo pasoliniano“ la mostra storico letteraria che, inserita nel calendario annuale di eventi dell’ Università del Tempo Libero, si terrà dal 18 ottobre (con inaugurazione alle 15,30) al 6 dicembre nello spazio espositivo della Biblioteca Vittorio Sereni. Il curatore, Alessandro Rovati, è stato e sarà affiancato da collaboratori d’eccezione: fra gli altri la scrittrice e studiosa Rosella Lisoni e il regista e produttore cinematografico Adalberto Lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
