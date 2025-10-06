Pelago la forza del collettivo | Educazione e sport mai divisi

Pelago calcio, è qui la festa. Presentazione nella piazza del Comune di tutte le squadre della società biancoverde. Il Pelago vanta una competitiva squadra di Seconda categoria affidata a mister Riccardo Parentelli, gli Juniores di mister Jonathan Papini, gli Under 18 affidati a Nicola Poggiolini, insieme alle altre squadre del settore giovanile che sono gli Allievi B anno 2010 allenati da Stefano Pasquini e i Giovanissimi A 20112012 con in panchina Patrizio Paolinetti. Da pochi mesi il nuovo direttore sportivo del settore giovanile è Gabriele Tanzini, ex allenatore della Rufina. La scuola calcio è affidata a Davide Così, coadiuvato da un valido staff di istruttori qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

