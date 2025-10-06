Pelago la forza del collettivo | Educazione e sport mai divisi

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pelago calcio, è qui la festa. Presentazione nella piazza del Comune di tutte le squadre della società biancoverde. Il Pelago vanta una competitiva squadra di Seconda categoria affidata a mister Riccardo Parentelli, gli Juniores di mister Jonathan Papini, gli Under 18 affidati a Nicola Poggiolini, insieme alle altre squadre del settore giovanile che sono gli Allievi B anno 2010 allenati da Stefano Pasquini e i Giovanissimi A 20112012 con in panchina Patrizio Paolinetti. Da pochi mesi il nuovo direttore sportivo del settore giovanile è Gabriele Tanzini, ex allenatore della Rufina. La scuola calcio è affidata a Davide Così, coadiuvato da un valido staff di istruttori qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pelago la forza del collettivo educazione e sport mai divisi

© Lanazione.it - Pelago, la forza del collettivo: "Educazione e sport mai divisi"

In questa notizia si parla di: pelago - forza

pelago forza collettivo educazionePelago, la forza del collettivo: "Educazione e sport mai divisi" - Presentazione nella piazza del Comune di tutte le squadre della società biancoverde. Secondo lanazione.it

Seconda categoria. Il Pelago calcio riparte. Con forza e passione - Nella scorsa stagione la squadra biancoverde ha disputato un ottimo campionato di Seconda categoria vedendo sfumare il sogno ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pelago Forza Collettivo Educazione