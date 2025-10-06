Peeping Tom - L' occhio che uccide | noi e il cinema lo sguardo e le immagini Una riflessione di ancora attualissima
Torna al cinema il 6 ottobre, in versione restaurata, il capolavoro "maledetto" di Michael Powell che, a 65 anni dalla sua realizzazione, racconta perfettamente cosa voglia dire vivere, come viviamo oggi, circondati e ossessionati dalle immagini. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: peeping - occhio
Peeping Tom - L'occhio che uccide al cinema in 4K: ecco il trailer del cult movie di Michael Powell
lIl capolavoro di Michael Powell... torna a fuoco PEEPING TOM - L'OCCHIO CHE UCCIDE (Gran Bretagna, 1960), di Michael Powell; con Carl Boehm, Moira Shearer, Anna Massey, Maxine Audley, Brenda Bruce. Film amatissimo da Martin Scorsese che lo h Vai su Facebook
'Peeping Tom' ovvero 'L'occhio che uccide' di Michael Powell (GB, 1960) Dal 6 ottobre nelle sale Restaurato in 4K nel 2023 da StudioCanal e The Film Foundation presso il laboratorio Cineric a partire dal negativo originale - X Vai su X
Peeping Tom - L'occhio che uccide: noi e il cinema, lo sguardo e le immagini. Una riflessione di ancora attualissima - Torna al cinema il 6 ottobre, in versione restaurata, il capolavoro "maledetto" di Michael Powell che, a 65 anni dalla sua realizzazione, racconta perfettamente cosa voglia dire vivere, come viviamo ... Scrive comingsoon.it
Peeping Tom – L’occhio che uccide: il restauro 4K del film scandalo che inventò lo slasher - Leggi su Sky TG24 l'articolo Peeping Tom – L’occhio che uccide: il restauro 4K del film scandalo che inventò lo slasher ... tg24.sky.it scrive