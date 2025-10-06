Pedullà | Il pareggio lascia rimpianti enormi al Milan si è divorato tre occasioni colossali

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Pedullà, giornalista di 'Sportitalia', ha commentato tramite il suo canale YouTube, Juventus-Milan di ieri sera. A suo avviso, i rossoneri hanno moltissimi rimpianti per il pareggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pedull224 il pareggio lascia rimpianti enormi al milan si 232 divorato tre occasioni colossali

© Pianetamilan.it - Pedullà: “Il pareggio lascia rimpianti enormi al Milan, si è divorato tre occasioni colossali”

In questa notizia si parla di: pedull - pareggio

pedull224 pareggio lascia rimpiantiPedullà: “Tanti rimpianti per il Milan. Leao deve avere più fame” - Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato così della partita giocatasi allo Juventus Stadium terminata con un pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan. Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Pedull224 Pareggio Lascia Rimpianti