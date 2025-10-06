Pedullà duro su Leao | Un calciatore con le sue qualità non può entrare cosi male

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Pedullà ha criticato la prestazione di Rafael Leao contro la Juventus. Ecco il suo commento, rilasciato tramite il suo canale YouTube, sul numero 10 del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pedullà duro su Leao: “Un calciatore con le sue qualità non può entrare cosi male”

