Pedullà duro su Leao | Un calciatore con le sue qualità non può entrare cosi male
Alfredo Pedullà ha criticato la prestazione di Rafael Leao contro la Juventus. Ecco il suo commento, rilasciato tramite il suo canale YouTube, sul numero 10 del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pedull - duro
Pedullà duro: "Chivu, non alleni il Roccacannuccia! Inter dovrebbe essere inferocita perché..." - X Vai su X
Racconti di Oliveri, Pedullà, Pezzali, Vitale. Articoli e approfondimenti su Armani, Calvino, Tondelli, Leone, Van Gogh, Zavattini. E i fumetti. Leggi Finzioni! Vai su Facebook