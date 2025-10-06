Pd dalla piazza comunista alla piazza islamista

Caro direttore, chi le scrive non è politicamente schierato in nessuno dei due schieramenti che dividono oggi l'Italia. E proprio per questo si rivolge alla sua cortesia per sviluppare alcune considerazioni del tutto fuori dagli schemi su ciò che è avvenuto fra Gaza e l'Italia. Esistono pochi dubbi, a nostro avviso, che Netanyahu è riuscito a passare dalla ragione (giusta reazione militare alla strage commessa da Hamas il 7 ottobre) al torto costituito da una serie di attacchi militari alla popolazione palestinese, per altro usata da Hamas come scudo umano provocando nel mondo e ancor più in Italia fortissime reazioni.

