Pavia in carcere prosegue la distribuzione di preservativi ai detenuti UilPa | Subito chiarimenti

6 ottobre 2025

Pavia, 6 ottobre 2025 - Prosegue nel carcere di Pavia la distribuzione di profilattici ai detenuti. "Nonostante la comunicazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - segnala Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria - nel carcere pavese prosegue una prassi che appare illegittima, pericolosa, non disciplinata da qualsivoglia direttiva e, soprattutto, all'insaputa del personale di polizia penitenziaria dipendente e, a leggere le dichiarazioni del Dap, degli stessi livelli superiori dell'amministrazione penitenziaria". Non è chiaro se l'ulteriore consegna di preservativi sia avvenuta a opera e su disposizione della direzione del penitenziario o, in autonomia, dell'area sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

