Pavard elogi dall’ex West Ham Aguerd | Giocare con lui rende tutto più semplice

Pavard, tanti elogi a Marsiglia, le parole di Aguerd sull'ex Inter dopo la vittoria sul Metz: il difensore marocchino sottolinea l'impatto nel gruppo. Dopo la vittoria dell' Olympique Marsiglia contro il Metz, il difensore marocchino Nayef Aguerd, arrivato in estate dal West Ham per 23 milioni di euro, ha commentato il suo ottimo ambientamento in Francia. Il centrale ha spiegato come il merito vada anche al tecnico Roberto De Zerbi, la cui filosofia di gioco aggressiva e propositiva si adatta perfettamente alle sue caratteristiche. Aguerd ha voluto ringraziare la società e i compagni per l'accoglienza, citando in particolare Benjamin Pavard, ex difensore dell' Inter, come uno dei punti di riferimento più importanti nello spogliatoio marsigliese.

