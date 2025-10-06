Pausa soleggiata ma c’è in agguato una saccatura scandinava | le previsioni per la settimana
“Dopo l’allontanamento del vortice ciclonico che sta portando ancora qualche isolato fenomeno di instabilità sulle regioni orientali e meridionali, l’anticiclone ci regalerà una pausa abbastanza soleggiata”.Analizzando i modelli matematici, gli esperti di 3bmeteo.com “disegnano” una settimana che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
