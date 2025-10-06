Pausa nazionali niente Brasile per Wesley | il motivo della permanenza a Trigoria
È arrivato il momento della seconda sosta per il nostro campionato, che tornerà ad essere protagonista nel weekend del 18 ottobre, quando sarà ultimata la pausa per gli impegni delle nazionali. La vittoria in rimonta contro la Fiorentina ha permesso alla Roma di presentarsi a questo stop ancora in vetta alla classifica, a quota 15 punti, in condivisione con il Napoli. Saranno diversi i giocatori giallorossi a lasciare la Capitale per rispondere alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici. Nonostante la precedente convocazione, resterà invece a Trigoria Wesley. Contusione rimediata contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
