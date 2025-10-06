Paura sulla costa delle Marche | scossa di terremoto di Magnitudo 4.4 Evacuate alcune scuole

SNIGALLIA - Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita lungo tutta la costa centro-settentrionale delle Marche. L'epicentro della scossa di Magnitudo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

paura sulla costa delle marche scossa di terremoto di magnitudo 44 evacuate alcune scuole

© Corriereadriatico.it - Paura sulla costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 4.4. Evacuate alcune scuole

