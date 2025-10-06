Patto tra Prefettura e università Vanvitelli per la formazione dei dipendenti

Diventa operativa la convenzione, sottoscritta lo scorso 30 giugno, tra la Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, e il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Francesco Eriberto D’Ippolito. Ha preso il via il percorso formativo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

