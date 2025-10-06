Patto di ferro tra Cuffaro e Salvini | alleati alle Politiche del 2027
Il caso vuole che sia stata proprio la Festa dell'amicizia a rendere un'amicizia più forte. E in politica si traduce in un patto di ferro in vista delle prossime elezioni nazionali. Alle Politiche del 2027, Dc e Lega saranno alleate. E a scoprire per primo le carte con una nota è stato uno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Patto per la Sicilia tra Cuffaro e Salvini: alleati alle Politiche e liste diverse (ma “gemellate”) per l’Ars - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Come scrive lasicilia.it
Salvini a Berlusconi, patto antinciucio - "Chiederemo a Silvio Berlusconi e al centrodestra di fare un nuovo patto con gli italiani e chiederemo un impegno formale ai nostri alleati di fare liste pulite, al di sopra di ... Scrive quotidiano.net