Patto di ferro tra Cuffaro e Salvini | alleati alle Politiche del 2027

Il caso vuole che sia stata proprio la Festa dell'amicizia a rendere un'amicizia più forte. E in politica si traduce in un patto di ferro in vista delle prossime elezioni nazionali. Alle Politiche del 2027, Dc e Lega saranno alleate. E a scoprire per primo le carte con una nota è stato uno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Patto per la Sicilia tra Cuffaro e Salvini: alleati alle Politiche e liste diverse (ma "gemellate") per l'Ars

