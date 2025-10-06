Patriots ha battuto le bollette a Buffalo per la prima volta in quattro anni

2025-10-06 05:38:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I New England Patriots hanno segnato un field goal da 52 yard con 15 secondi rimasti nella partita per eliminare le Buffalo Bills precedentemente imbattute con un punteggio finale di 23-20. Questa è stata la prima vittoria del New England al Highmark Stadium dal 2021. Le bollette commettono diversi errori insoliti. Sono stati penalizzati 11 volte per 90 iarde. Hanno anche regalato la palla tre volte dopo aver registrato solo un fatturato nelle prime quattro partite della stagione. Un bel giro di The Bills si è concluso con il loro secondo omaggio della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com