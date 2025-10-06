Tangerini ’Allarme per Wiligelmo’. Questo il titolo inquietante di una mostra organizzata nel 1969 da Soprintendenza e Comune per denunciare il degrado delle sculture sulla facciata della cattedrale. La città, pur compiaciuta (e un po’ distratta) per il benessere raggiunto negli anni del boom, scopre che bisogna interrogarsi seriamente sulla tutela del suo patrimonio artistico. Parte allora un lungo percorso che arriva ai giorni nostri: la nuova sensibilità è il seme da cui germoglia, via via, l’idea di candidare i principali monumenti cittadini alla tutela Unesco. Un impegno corale che raggiunge lo scopo: nel dicembre 1997 l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura dichiara Patrimonio dell’Umanità il Duomo, la torre Ghirlandina e piazza Grande, per il loro "eccezionale valore universale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio Unesco. Quel titolo prestigioso: "Riuscimmo a valorizzare le bellezze della città"