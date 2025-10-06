Patrick Zaki a Fanpageit | L'Egitto fa il doppio gioco su Gaza aiuta la Flotilla ma arresta i manifestanti
L'intervista all'attivista egiziano Patrick Zaki, mentre è in corso a Sharm el-Sheikh il nuovo round negoziale per discutere il piano di Trump per Gaza dopo il primo via libera di Hamas al rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Patrick Zaki: "Il piano di pace, una trappola. Europa complice del genocidio"
Torna il festival a Bologna dal 7 ottobre. Fra gli ospiti Patrick Zaki, Fumettibrutti e Vera Gheno
Patrick Zaki a Fanpage.it: “L’Egitto fa il doppio gioco su Gaza, aiuta la Flotilla ma arresta i manifestanti” - L'intervista all'attivista egiziano Patrick Zaki, mentre è in corso a Sharm el- Riporta fanpage.it
Patrick Zaki a Novara: "Una trappola il piano di Trump su Gaza" - Davanti ai presenti, Zaki è stato netto nel giudizio sul piano di pace proposto da Donald Trump per la Striscia di Gaza, definendolo senza mezzi termini "una trappola".