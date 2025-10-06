Pasta La Molisana pronta ad aprire negli Usa | i timori per il super dazio al 107%

Ildifforme.it | 6 ott 2025

La scelta dell'amministrazione americana sarebbe figli di un'analisi del Dipartimento del Commercio, secondo cui La Molisana e Garofalo avrebbero dei margini di dumping medi piuttosto alti, ovvero pari al 91,74% ciascuna. I due gruppi sarebbero stati definiti "non collaborativi", in quanto avrebbero fornito informazioni non complete o non conformi alle richieste del Dipartimento L'articolo Pasta, La Molisana pronta ad aprire negli Usa: i timori per il super dazio al 107% proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

