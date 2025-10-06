Passione ad alta quota | coppia arrestata per atti osceni sul volo Auckland-Nelson

La scena a bordo del volo per Nelson. Un normale volo interno da Auckland a Nelson si è trasformato in uno spettacolo imbarazzante. Due passeggeri, Reuben Jeremy Finn (30 anni) e Bronte LeLievre (32), hanno iniziato a baciarsi appassionatamente, ignorando gli sguardi degli altri e gli inviti del personale di bordo a fermarsi. Le effusioni sono diventate sempre più esplicite, fino a trasformarsi in veri e propri palpeggiamenti in pubblico. L’intervento dell’equipaggio e l’arresto. Un’assistente di volo, accortasi della scena, è intervenuta chiedendo alla coppia di smettere. I due hanno finto di dormire, ma l’uomo aveva ancora la mano nei pantaloni della compagna, come riportato dal New Zealand Herald. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

