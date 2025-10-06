Pasquale Tridico sconfitto alle elezioni in Calabria | Occhiuto ha aperto la crisi a fine luglio per colpirci
"Le condizioni di partenza erano veramente difficili e lo sapevamo". Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 stelle, candidato del campo largo progressista in Calabria, sconfitto alle elezioni regionali in Calabria da Roberto Occhiuto (il governatore di Forza Italia è stato rieletto con una maggioranza molto ampia: 57% a 32, ecco i dati) ha commentato l’esito del voto ai microfoni di Rainews dal suo comitato elettorale a Rende: “Occhiuto ha lanciato in modo opportunistico una crisi politica a fine luglio per colpire d'anticipo gli avversari e trovarli impreparati, è stato difficile anche organizzarsi ad agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
