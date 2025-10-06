Pasquale Piccolino nuovo country manager per l’Italia di Drivalia
Drivalia, la società di noleggio e mobilità del gruppo CA Auto Bank, annuncia la nomina di Pasquale Piccolino a nuovo country manager per l’Italia. A diretto riporto del ceo di Drivalia, Roberto Sportiello, Piccolino guiderà lo sviluppo e il consolidamento delle strategie aziendali sul mercato nazionale. Succede a Claudio Catania, che lascia l’azienda per perseguire altri interessi professionali. La nomina di Piccolino, manager di comprovata esperienza e con una profonda conoscenza del settore della mobilità internazionale, si inserisce nel percorso di crescita della società. Il manager ha iniziato la sua carriera come consulente finanziario, prima di entrare nel 2000 in SAVA, dove ha ricoperto i ruoli di Area Manager e successivamente di Region Manager. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: pasquale - piccolino
La tua Speciale Pasqua al Mare... a prezzo scontato Abbiamo preparato un codice promozionale da utilizzare nel nostro sito web per prenotare la tua mini vacanza pasquale a Rosolina mare Una vacanza di relax dove oltre a farti godere la meravigliosa pr Vai su Facebook
Pasquale Piccolino nuovo Responsabile Vendite Drivalia Italia - Con effetto dal 12 maggio 2025, Pasquale Piccolino è stato nominato nuovo Responsabile delle Vendite della società di mobilità e noleggio del gruppo ... Lo riporta affaritaliani.it