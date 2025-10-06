Pasquale Piccolino nuovo country manager per l’Italia di Drivalia

Drivalia, la società di noleggio e mobilità del gruppo CA Auto Bank, annuncia la nomina di Pasquale Piccolino a nuovo country manager per l’Italia. A diretto riporto del ceo di Drivalia, Roberto Sportiello, Piccolino guiderà lo sviluppo e il consolidamento delle strategie aziendali sul mercato nazionale. Succede a Claudio Catania, che lascia l’azienda per perseguire altri interessi professionali. La nomina di Piccolino, manager di comprovata esperienza e con una profonda conoscenza del settore della mobilità internazionale, si inserisce nel percorso di crescita della società. Il manager ha iniziato la sua carriera come consulente finanziario, prima di entrare nel 2000 in SAVA, dove ha ricoperto i ruoli di Area Manager e successivamente di Region Manager. 🔗 Leggi su Ildenaro.it