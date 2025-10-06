Pasqua Vini mette le mani su Pantelleria | acquisita quota della tenuta di Carole Bouquet
La tenuta vitivinicola di 12 ettari, dal 2002 era dell'ex modella di Chanel che, insieme all'enologo Donato Lanati, aveva creato il Passito Sangue d’Oro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
