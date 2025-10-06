Partite Iva lo studio della Cisl | Crollo a Ravenna in dieci anni sono il 16% in meno
Dal 2015 al 2024, l'Emilia Romagna ha visto una drastica contrazione di 56.968 partite Iva, segnando un calo del 16,8%. È quanto emerge da un'indagine della Cisl Romagna sui dati Inps. “Questa emorragia silenziosa del tessuto imprenditoriale locale, che colpisce in particolare artigiani e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: partite - studio
Partite Iva, dallo studio della Cisl emerge un "declino silenzioso. Forlì-Cesena emblema della crisi"
Partite Iva, dallo studio della Cisl emerge un "declino silenzioso. A Forlì-Cesena -20% in dieci anni"
CISL: "Il "declino silenzioso" delle Partite IVA in Emilia-Romagna" - Un'indagine approfondita della CISL Romagna sui dati INPS delle partite IVA in Emilia-Romagna
CISL Romagna analizza “Il declino silenzioso delle Partite IVA in Emilia-Romagna”: In Provincia di Ravenna calo del 16,5% - Un'indagine approfondita della CISL Romagna sui dati INPS delle partite IVA in Emilia- Riporta ravennanotizie.it