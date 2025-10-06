Partite Iva lo studio della Cisl | Crollo a Ravenna in dieci anni sono il 16% in meno

Dal 2015 al 2024, l'Emilia Romagna ha visto una drastica contrazione di 56.968 partite Iva, segnando un calo del 16,8%. È quanto emerge da un'indagine della Cisl Romagna sui dati Inps. “Questa emorragia silenziosa del tessuto imprenditoriale locale, che colpisce in particolare artigiani e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Partite Iva, lo studio della Cisl: "Crollo a Ravenna, in dieci anni sono il 16% in meno"

