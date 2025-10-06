Partenza in salita per il Ct Maglie contro il Tc Pistoia nella prima giornata di A2

È partita con una sconfitta casalinga la stagione 2025 del Ct Maglie Mastroleo Auto nel campionato di tennis maschile a squadre di Serie A2. I salentini si sono arresi al forte TcPistoia Vannucci Piante in un incontro estremamente combattuto, terminato con il punteggio di 4-2 per i toscani. Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

