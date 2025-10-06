Parte il taglio degli alberi in via Cimatti | Trenta pioppi classificati come compromessi

Sono partiti oggi gli interventi di abbattimento di diversi alberi in via Monsignor Vincenzo Cimatti. Un cantiere che proseguirà fino a venerdì, nella fascia oraria 8.30–19, giorni in cui la strada sarà chiusa al traffico per consentire l’abbattimento degli alberi lungo la sede stradale nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: parte - taglio

Parte la corsa alla manovra 2025, si lavora al taglio Irpef. Servono 4 miliardi per ridurre l’aliquota dal 35% al 33%

Taglio per chi ha meno di 15 anni sulla parte retributiva

M5s vuole donare 1 milione dal taglio degli stipendi dei parlamentari a Gaza, Conte: “Noi dalla parte giusta”

SALUTE In via del Serrone il taglio del nastro da parte della Presidente dell'associazione, la dottoressa Susanna Guttmann. Esposta anche la mostra dello scultore sammarinese Luigi Forcellini. Assm San Marino Vai su Facebook

Rieti, 150 alberi a rischio taglio: la mappa delle strade interessate in città e nelle frazioni - È compreso quasi l’intero territorio comunale, nel piano di 150 abbattimenti e 240 potature degli alberi pericolosi o pericolanti, individuati dal Comune di Rieti, ... Segnala ilmessaggero.it

Alberi, il Comune sospende il piano di abbattimento - Centocinquanta alberi da abbattere e altri 240 da potare, all’interno del territorio comunale. Secondo ilmessaggero.it