Parte il taglio degli alberi in via Cimatti | Trenta pioppi classificati come compromessi

Sono partiti oggi gli interventi di abbattimento di diversi alberi in via Monsignor Vincenzo Cimatti. Un cantiere che proseguirà fino a venerdì, nella fascia oraria 8.30–19, giorni in cui la strada sarà chiusa al traffico per consentire l’abbattimento degli alberi lungo la sede stradale nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

