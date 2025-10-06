Parte il doposcuola gratuito per i ragazzi delle medie | supporto allo studio comunità e inclusione

La biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo diventa sede del servizio di Doposcuola Adolescenti promosso dal Comune di Chieti, assessorato alle Politiche Sociali. L’iniziativa, partita lunedì 6 ottobre, è gratuita ed è pensata per sostenere studenti e famiglie e offrire ai più giovani un luogo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: parte - doposcuola

NUOVO DOPOSCUOLA AL CIRCOLO DI RIPARI, sede a Ripari fraz. Di Ortona A partire dall’8 ottobre, tutti i mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 19:00, parte il nostro Doposcuola pensato per aiutare i bambini a crescere, imparare e divertirsi in un ambient Vai su Facebook

Cesa, doposcuola comunale gratuito per alunni di primaria e secondaria di primo grado - Il Comune di Cesa annuncia l’avvio del Servizio di Doposcuola Comunale, un’iniziativa gratuita rivolta agli studenti della scuola primaria e ... Riporta pupia.tv

Doposcuola, tempo di bilanci. Più di 40 ragazzi seguiti: "Studio e socializzazione" - Parte con il piede giusto il doposcuola comunale, completamente gratuito, voluto dal Comune di Montemurlo e rivolto agli studenti della scuola media e delle superiori, residenti sul territorio. Segnala lanazione.it