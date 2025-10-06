Parolin mette in dubbio armi a Israele e sostiene il piano di Trump | Coinvolga palestinesi
“Impotente” appare la comunità internazionale e non hanno fatto abbastanza i “Paesi in grado di influire veramente” per frenare “la carneficina in atto” a Gaza. Il cardinale Pietro Parolin torna a parlare della devastante guerra in Medio Oriente, alla vigilia del secondo anniversario dell’attacco “disumano” di Hamas contro Israele risalente al drammatico 7 ottobre 2023. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
