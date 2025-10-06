Parolin benedice le piazze per Gaza | Non arrendiamoci alla disumanità basta carneficine Soluzione è due Stati
“Mi colpisce positivamente la partecipazione alle manifestazioni e l’impegno di tanti giovani. È il segno che non siamo condannati all’indifferenza. Dobbiamo prendere sul serio quel desiderio di pace, quel desiderio di impegno. Ne va del nostro futuro, ne va del futuro del nostro mondo”. Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha benedetto chi è sceso in piazza per la Palestina tra giovedì e domenica contro il massacro di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. “C’è una maggioranza silenziosa composta anche da tanti giovani – continua Parolin – che non si arrende a questa disumanità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
