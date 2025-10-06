Parodi Interglobo decolla negli States e prepara maxi-investimento da 100 milioni di euro

La classifica degli spedizionieri cresciuti di più sul mercato americano ha piazzato Interglobo sul podio: nei top 20 è il gruppo che ha performato meglio, con un aumento di quasi il 20% dei volumi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Parodi (Interglobo) decolla negli States e prepara maxi-investimento da 100 milioni di euro

In questa notizia si parla di: parodi - interglobo

Parodi (Interglobo) decolla negli States e prepara maxi-investimento da 100 milioni di euro - La classifica degli spedizionieri cresciuti di più sul mercato americano ha piazzato Interglobo sul podio: nei top 20 è il gruppo che ha performato meglio, ... Segnala ilsecoloxix.it