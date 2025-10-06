Parma stop per Valeri | gli esami confermano la lesione alla caviglia

Il difensore, costretto al cambio al 26' contro il Lecce, ha riportato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parma, stop per Valeri: gli esami confermano la lesione alla caviglia

Leoni Inter, tutto fermo: il Parma non cede sul prezzo, strategia o vero stop? Ecco cosa filtra sul centrale ex Sampdoria

Parma - Pescara di domenica 17 agosto: stop ad alcolici, vetro e lattine

Parma (Pd): "Stop lupi dopo attacchi a Rimini"

Da Pesaro a Roma, Fano, Livorno, Pisa, Napoli, Parma, Lucca, Torino, Venezia, Pescara, Chieti. Palermo, Cagliari, Perugia...Trento, Reggio Emilia , Lecce.... in ogni porto, in ogni città... un coro unanime di Voci grida Palestina libera stop al genocidio. Vai su Facebook

