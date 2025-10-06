Parma senza idee così non può funzionare
Accade sempre spesso che le notizie migliori per il Parma arrivino dagli altri campi. Questa volta da Verona, per esempio, dove il Sassuolo ha vinto 1-0 tenendo l'Hellas dietro il Parma in classifica. O da Bologna, dove il Pisa di Gilardino ne ha prese quattro addirittura. Oppure da Firenze dove. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Carlos Cuesta, il baby tecnico che plasma il nuovo Parma con idee chiare e lavoro incessante
Juve Parma, prime idee di formazione per Tudor: il croato orientato a confermare dieci undicesimi della squadra vista a Bergamo. A cosa pensa
Probabili formazioni Juve Parma: restano solo questi dubbi da sciogliere per Tudor. Le primissime idee per l’esordio in Serie A, cosa ha in mente
Meccanica pure e idee per spingere forte. Prima sistema la tecnica Poi? Zero freni tra idee ed esecuzione... Poi ci sono io che continuo a studiare, sperimentare perché voglio altri suoni, altri modi di fare, di approcciare... . Tratto da una lezione a MMI Parma . Vai su Facebook
? 19–21 settembre 2025 Piazza Garibaldi, Parma Torna il Festival di Open https://parmawelcome.it/evento/festival-di-open-2025/… Tre giorni di incontri, idee e confronto nel cuore di Parma. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. - X Vai su X
Parma senza idee, così non può funzionare - La sosta per le Nazionali arriva al momento giusto: ci sarà da lavorare per aumentare la produzione offensiva e restituire smalto a qualche singolo ... Secondo parmatoday.it
«Il Cagliari col Parma dovrà giocare senza fare calcoli» - Cagliari Sarà una partita particolare per il Cagliari quella di domani 13 setembre contro il Parma alla Domus dopo due avversarie di vertice, Fiorentina e Napoli, ecco il Parma. Si legge su msn.com