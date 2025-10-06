Parma lesione per Valeri | a rischio la sua presenza per il match con la Roma

La Roma si prepara a un ritorno in campo intenso dopo la pausa per le nazionali. Alla ripresa del campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà subito l'Inter allo Stadio Olimpico, per poi far visita al Sassuolo e chiudere il mini-ciclo contro il Parma, ancora alle prese con qualche problema di formazione. I ducali, reduci dalla sconfitta interna con il Lecce, dovranno infatti rinunciare a Emanuele Valeri, terzino sinistro titolare della formazione di Carlos Cuesta. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma il rientro in campo non appare imminente.

