Parma guida la ricerca italiana contro la pandemie

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Parma si conferma protagonista della ricerca italiana e internazionale nella lotta contro i virus emergenti. È quanto è emerso dal progetto PANVIRIDE, coordinato dal docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco Marco Radi, che ha guidato un consorzio composto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - guida

Incidente contromano in autostrada: terzo caso di un 80enne alla guida e un’altra vittima a Parma

Juventus, Tudor conferma la difesa: Bremer guida il reparto contro il Parma

Ritorna Bremer, David guida l'attacco: Juventus-Parma, le probabili formazioni

La Guida Michelin torna a Parma per la 71esima edizione della selezione italiana - Parma, 7 aprile 2025 – I patiti dell’enogastronomia di qualità hanno già una data da segnare sul calendario: mercoledì 19 novembre 2025 si terrà, al Teatro Regio di Parma, la presentazione ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

SPECIALE ESMO - Più ricerca e giovani, la roadmap dell'oncologia Ue a guida italiana - Più ricerca, puntare sui giovani, rafforzare la prevenzione e dare sempre più voce ai pazienti. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Guida Ricerca Italiana