Parliamo d’altro

Cms.ilmanifesto.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i giornali, anche il nostro, hanno riferito ieri in modo identico la notizia dell’uso di cadaveri per esperimenti sulle automobili. Stesso testo, stesso rilievo medio-basso, stessa moderata riprovazione, stesso . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

