Parliamo d’altro
Tutti i giornali, anche il nostro, hanno riferito ieri in modo identico la notizia dell’uso di cadaveri per esperimenti sulle automobili. Stesso testo, stesso rilievo medio-basso, stessa moderata riprovazione, stesso . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: parliamo - altro
Nino e Toni D’Angelo: «Non parliamo ogni giorno di come stiamo, ma abbiamo sempre saputo riconoscere il dolore dell’altro»
È uscito il nuovo numero di #LaProCivetta! In questo numero parliamo dell'introduzione della piattaforma Indica per la ricostruzione post-alluvione, dell'effetto della crisi climatica sul periodo estivo in Italia e di altro ancora Trovi tutti i numeri al link nel primo co Vai su Facebook
È online #AccrediaLetter di settembre! Parliamo, tra l’altro, di #cybersicurezza ICT, verifica delle attrezzature tecniche nei centri di revisione, #datacenter, sicurezza delle gallerie #TERN e della conclusione del #TestingLaboratoryMaster. Leggi qui: https://tinyu - X Vai su X