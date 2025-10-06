Park Chan-wook | tra i progetti futuri anche un western iper violento scritto da S Craig Zahler

Comingsoon.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i progetti futuri del grande regista coreano Park Chan-wook, di cui aspettiamo a breve No Other Choice, c'è anche un western molto violento, Brigands of Rattlecreek, scritto dall'autore di Dragged Across Concrete e Bone Tomahawk. S. Craig Zahler. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

park chan wook tra i progetti futuri anche un western iper violento scritto da s craig zahler

© Comingsoon.it - Park Chan-wook: tra i progetti futuri anche un western iper violento scritto da S. Craig Zahler

In questa notizia si parla di: park - chan

No Other Choice, ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia

Il capolavoro segreto di park chan-wook supera oldboy

Park Chan-wook espulso dalla Writers Guild of America: ecco perché!

park chan wook progettiPark Chan-wook: tra i progetti futuri anche un western iper violento scritto da S. Craig Zahler - wook, di cui aspettiamo a breve No Other Choice, c'è anche un western molto violento, Brigands of Rattlecreek, scritto dall'autore di Dragged ... Lo riporta comingsoon.it

Park Chan-wook, 'No Other Choice' uccidere per lavorare - wook torna a Venezia a vent'anni da 'Lady Vendetta' con 'No Other Choice', nuova versione del romanzo 'The Axe' di Donald E. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Park Chan Wook Progetti